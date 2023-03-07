YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

07.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak’ta aralarında alacak meselesi bulunduğu öne sürülen M.G. ile H.D. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.D, M.G'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.G, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D, hastanedeki işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nazilli’de metruk binaların yıkımı devam ediyorNazilli’de metruk binaların yıkımı devam ediyor
Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyorİstanbul'daki SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli

Aydın Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:29
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.