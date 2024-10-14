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Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, şikayet üzerine kurtarıldı

AA AA
14.10.2024 08:44
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, komşuların şikayeti üzerine, bulunduğu evden alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, şikayet üzerine kurtarıldı

Orta Mahalle 209 Sokak'ta bir evden gelen kötü koku üzerine, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, evin çöp ev olduğunu tespit etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Efeler Belediyesi ekipleri, evde yaptıkları aramada 1'i ölü 17 kedi ve 1 köpek buldu. Hayvanlar, ekiplerce teslim alındı.

Apartman yöneticisi Yusuf Özal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evin içinde hayvan sayısının çok fazla olduğunu ve bakımlarının yapılmadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, evde yaşayan A.D. ve oğlu E.D'yi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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kedi köpek çöp haydi

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