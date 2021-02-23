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Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü

23.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın’da son 1 haftada ortalama 422 kişi koronaya yakalandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın’da son 1 haftada ortalama 422 kişi koronaya yakalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın’da günde ortalama 60 kişi koronavirüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 422’yi buldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 28 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan uygulanan kısıtlamalar bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile koronavirüs ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. 15-21 Şubat arası 1 haftalık vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, sayıların haftalık düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 37,71’i koronavirüse yakalandı. Yapılan hesaplamalara göre son 1 hafta içerisinde Aydın’da günde ortalama 60 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 422’ye ulaştı. Bakan Koca; “Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız” dedi.

Aydın’da bir haftada 422 vaka görüldü

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