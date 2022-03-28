Aydın’da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, babaannesinin evinde yakalandı.

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü A.C'nin, Meşrutiyet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki babaannesinin evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evin penceresinden kaçmaya çalışan zanlı, motosikletli yunus timlerinin ikna etmesiyle teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği operasyonda yakalanan A.C. işlemleri için emniyete götürüldü.



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