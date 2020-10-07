YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Aydın'da cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Aydın'da cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 3 hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda M.A, H.D ve E.Ş. gözaltına alındı.

Adresteki aramada 71 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ve kaldıkları cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:01
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Beyza Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Aydın’da esnaf kavgasında silahlar konuştu; 1 yaralı
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.