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Aydın’da çiftçilere 78 milyonluk destekleme ödemesi yarın başlıyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Aydın’da 2019 yılı üretim sezonuna ait 49 bin 623 çiftçiye 78 milyon 676 bin 829 TL’lik mazot ve gübre desteği ödemesi yarın başlıyor.Aydınlı çiftçilere müjde veren Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın ilimizde 2019 yılı üretim sezonuna ait 49 bin 623 çiftçimize 78 milyon 676 bin 829 TL ’Mazot-Gübre Destekleme’ ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor.

Aydın’da çiftçilere 78 milyonluk destekleme ödemesi yarın başlıyor

Aydın’da 2019 yılı üretim sezonuna ait 49 bin 623 çiftçiye 78 milyon 676 bin 829 TL’lik mazot ve gübre desteği ödemesi yarın başlıyor.
Aydınlı çiftçilere müjde veren Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın ilimizde 2019 yılı üretim sezonuna ait 49 bin 623 çiftçimize 78 milyon 676 bin 829 TL ’Mazot-Gübre Destekleme’ ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor. Desteklemeler, kimlik numaralarına göre son rakamı 0 olanlar 27 Mart 2020 Cuma günü saat 18.00’ den itibaren ödenmeye başlanacak olup, kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar 3 Nisan 2020, son rakamı 4 olanlar 10 Nisan 2020, son rakamı 6 ve 8 olanlar 17 Nisan 2020 tarihinde ödenmeye başlanacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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