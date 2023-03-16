YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Aydın'da demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü öldü

16.03.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Germencik ilçesinde demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adil Bozkurt (41) idaresindeki 35 BIP 963 plakalı kamyon, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten raylara devrildi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonun sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Adil Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Germencik Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Demir yolundaki ulaşımın kamyonun kaldırılmasının ardından normale döneceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkında 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıHakkında 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat ettiBaşantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Iğdır'a gelen depremzede çocuklara antrenörler uyum eğitimi verecekIğdır'a gelen depremzede çocuklara antrenörler uyum eğitimi verecek
Anahtar Kelimeler:
tren kamyon ölü

Aydın Namaz Vakitleri 16 Mart Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
13:22
İkindi
16:44
Akşam
19:23
Yatsı
20:38
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.