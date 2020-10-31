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Aydın’da deprem nedeniyle 54 kişi yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 31.10.2020 00:49 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle Aydın’da 54 kişinin yaralandığını açıkladı.AFAD’tan yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Aydın’da deprem nedeniyle 54 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle Aydın’da 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
AFAD’tan yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km’dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 702, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3.204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirilmiştir” denildi.

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