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Aydın’da develer kölesteye erken alındı

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en fazla deve varlığına sahip illerin başında gelen Aydın’da bu yıl develer kölesteye erken alındı.

Türkiye’nin en fazla deve varlığına sahip illerin başında gelen Aydın’da bu yıl develer kölesteye erken alındı. Yaşanılan bazı olaylardan dolayı bu yıl deve güreşlerinin sezonun ortasında sonlandırılmasından dolayı develerin kızgınlıklarının devam ettiğini belirten deveciler, sakinleşinceye kadar develere karşı daha dikkatli olunmasını istediler.
Geleneksel Yörük kültürünün en önemli kış eğlenceleri arasında yer alan deve güreşlerinin aynı zamanda bölgeye önemli bir ekonomik katkısı olduğunu belirten Aydınlı devecilerden Erdinç Akçay, bu yıl kış mevsimi uzun sürmesine rağmen deve güreşlerinin Mart ayı başında sonlandırmak zorunda kalındığını söyledi. Mart ayının ilk haftasında şehitlerimize saygı için ara verilen deve güreşi organizasyonlarının daha sonra yaşanan Korona virüsü tedbirleri kapsamında tamamen iptal edilerek tüm pehlivan develerin kölesteye alındığını belirten Akçay, “Ülke olarak yaşadığımız olaylardan dolayı bu yıl güreş sezonu tamamlanamadı. Çatımları yapılan pek çok güreş iptal edildi. Kış sezonunda kızgınlaşan develer, yapılan güreşlerle sakinliğe kavuşurdu. Etkinliklerin iptali nedeniyle halen pek çok devenin kızgınlığı devam ettiği için havalar ısınıncaya kadar tüm bakıcılar daha dikkatli olmalı” diye konuştu.

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