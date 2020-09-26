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Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 26.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Rıfat Atar'ın (76) kullandığı 09 AAR 295 plakalı otomobil, Aydın-Söke yolu Argavlı Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Sürücü Atar, sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. İtfaiyenin çabasıyla çıkarılan Nilgün Baştan (68) ve Nurten Dönmez (57), Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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