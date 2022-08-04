YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

04.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Özcan Sugötüren'in (36) kullandığı 09 UP 320 plakalı traktör, Arpadere Mahallesi Ayrancı mevkisinde, bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün eşi Gülsüm Sugötüren (29) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Özcan Sugötüren ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandıAydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma kaza

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:07
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:22
Yatsı
21:51
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Göz kapağının ardında gizlenen çok bacaklı yaratık...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.