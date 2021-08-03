YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı

03.08.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da dün sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da dün 44 derece ölçülen hava sıcaklığı, kentte tüm yılların ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.

Aydın Valiliği, dün ölçülen hava sıcaklığı rakamlarını açıkladı. Verilerde kentte en yüksek sıcaklığının son olarak 43,8 ile 12 Ağustos 2017’de ölçüldüğü ifade edilirken dünkü sıcaklığın ise 44 derece olduğu belirtildi.

Bugün termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşların dışarıya çıkmamayı tercih ettiği gözlendi.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Bazıları ise yüzlerine soğuk suyu dökerek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Celal Kuniç (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk suyu ensesine koyarak serinlemeye çalıştığını ifade ederek "Havalar çok sıcak, bizde bir deyim vardı. Temmuz, ağustosta üzüm ve incirlerin olması için çok sıcak olur. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum, bu sıcak öldürmez. İçi buz dolu su şişesi ve gölgelik alana geçerek serinliyorum." dedi.

Atatürk Kent Meydanı’nda su satan Ramazan Aslan da aşırı sıcaklardan dolayı suya oldukça talep gösterildiğini ifade etti. Aydın’da aşırı sıcağın yaşandığını belirten Aslan, "Bu sıcaklarda insanları serinletmek için su satıyoruz. Sabahtan beri gerçekten su yetiştiremiyorum. Çok yoğun bir sıcaklık var." diye konuştu.

Yağcılariçi Çarşısı’nda döner ustası olarak çalışan Mehmet Özder (61) de sıcak havaya rağmen ateşin karşısında çalışmanın zor olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetiştiYol kenarında baygın halde bulundu! Göçmenin imdadına vatandaş yetişti
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji

Aydın Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

İdil Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.