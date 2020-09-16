Aydın’da EBA ders içeriklerinin çekimlerine başlandı

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Radyo Televizyon stüdyosunda uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında EBA ders içeriklerinin çekimlerine başlandı.

Aydın Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon alanı başarılarıyla söz ettiriyor.

1924 yılında o zamanki adıyla “Aydın Sanayi İdadisi” olarak bilinen, Aydın’ın en eski okullarından biri olan, 40 yatılı öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Radyo Televizyon Alanı” öğrencileri ve öğretmenleriyle bir ilke imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizin bu eğitimlerden faydalanabilmeleri amacıyla Türkiye genelinde 10 pilot ilden biri seçilen Aydın’ da, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde EBA ders içeriklerinin çekimlerine başlandı.

Tam donanımlı Radyo-Televizyon Stüdyosuna sahip olan okulun, bu alanda geleceğin mesleklerinden birine sahip olmak isteyen öğrencilere de hizmet vermek için hazır olduğu belirtildi.

