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Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

31.08.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. gözaltına alındı.

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cinayet Aydın kadın

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