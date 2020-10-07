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Aydın’da fuhuş operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 07.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Aydın’da fuhuş amacıyla sosyal medyada 45 hesap açan ve bu hesaplardan müşteri temini yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göçre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalarda haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılan altı kişinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 adet sosyal medya hesabı tespit edildi.

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş amacıyla sosyal medyada 45 hesap açan ve bu hesaplardan müşteri temini yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göçre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalarda haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılan altı kişinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 adet sosyal medya hesabı tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan şahıslar gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
36 ev kapatıldı
Öte yandan, Ahlak Büro Amirliği tarafından 2020 yılı içerisinde 198 kişiye fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temininden adli ve idari işlem yapılarak, guhuş yapıldığı tespit edilen 36 ev kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da fuhuş operasyonu

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