Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A.K'nin (80) kullandığı 45 ZH 960 plakalı traktör, Aydın-İzmir kara yolu Neşetiye Mahallesi geçişinde K.Ö. (27) idaresindeki 09 AAH 053 plakalı hafif ticari araçla çapıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle traktörün kasasında bulunan N.A. (75) ile F.K. (81) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz