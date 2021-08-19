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Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı

19.08.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A.K'nin (80) kullandığı 45 ZH 960 plakalı traktör, Aydın-İzmir kara yolu Neşetiye Mahallesi geçişinde K.Ö. (27) idaresindeki 09 AAH 053 plakalı hafif ticari araçla çapıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle traktörün kasasında bulunan N.A. (75) ile F.K. (81) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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