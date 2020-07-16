Aydın’da halı saha işletmecileri zor durumda

Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF) Aydın İl Temsilcisi Volkan Demirci, pandemi dolayısıyla yaklaşık 4 aydır halı sahaların kapalı olduğuna dikkat çekerek halı saha işletmecilerinin çok zor durumda olduğunu belirtti.

Normalleşme süreci ile birlikte Aydınlı halı saha işletmecileri 4 aydır halı sahaların açılmasını beklerken, Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF) Aydın İl Temsilcisi Volkan Demirci, işletmecilerin zor durumda olduğuna dikkat çekti. Çoğu halı saha işletmecisinin eli kolu bağlı çaresizce beklediğini, bazılarının ise arabalarını sattığını söyleyen Halı Saha Futbol Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Volkan Demirci, “Yaklaşık 4 aydır halı sahalarımız kapalı. Ben HFF Aydın İl Temsilcisi olarak gerekli yerlere müracaatımı yaptım. Ama maalesef geri dönüş olmadı” dedi.

“Tek isteğimiz halı sahaların açılması”

Şu an birçok halı saha işletmecisinin zor durumda olduğunu ifade eden Demirci, “İşletmelerimiz, kiralarını, eleman paralarını ödeyemez duruma geldiler. İsteğimiz bir an önce halı sahalarımızın açılması. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Soyunma odaları kapalı, ateş ölçümleri olacak. Biz gerekli tedbirleri aldık. Artık lütfen devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz ve Aydın’daki halı sahaları açmalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

