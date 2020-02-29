Aydın’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Genel ticaret sistemine göre, Aydın’ın Ocak ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 23,7 artarken, ithalatı ise yüzde 14,1 azaldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmasına başlandı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 23,7 arttı, ithalat yüzde 14,1 azaldı.

İhracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 60 milyon 422 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,1 azalarak 16 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın’dan, 2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 5 milyon 568 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 753 bin dolar ile ABD izledi.