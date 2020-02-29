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Aydın’da ihracat arttı, ithalat azaldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

Genel ticaret sistemine göre, Aydın’ın Ocak ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 23,7 artarken, ithalatı ise yüzde 14,1 azaldı.Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmasına başlandı.

Aydın’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Genel ticaret sistemine göre, Aydın’ın Ocak ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 23,7 artarken, ithalatı ise yüzde 14,1 azaldı.
Dış Ticaret İstatistikleri, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmasına başlandı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 23,7 arttı, ithalat yüzde 14,1 azaldı.

İhracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 60 milyon 422 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,1 azalarak 16 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu
Aydın’dan, 2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 5 milyon 568 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 753 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu
Aydın’a, 2020 yılı Ocak ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 333 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 341 bin dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyon 16 bin dolar ile ABD izledi. En fazla ihracatı yapılan fasıl “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” oldu.
TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Ocak ayında Aydın’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları’’ 15 milyon 658 bin dolar oldu. Bu fasılı “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” 13 milyon 485 bin dolar ve “Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler” 9 milyon 734 bin dolar fasılları izledi.

En fazla ithalatı yapılan fasıl “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” oldu. Ocak ayında; Aydın’da ithalatı en yüksek fasıl, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” 5 milyon 32 bin dolar oldu. Bu fasılı “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” 1 milyon 705 bin dolar ve “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” 1 milyon 376 bin dolar fasılları izledi.

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