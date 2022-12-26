Aydın’da Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Ovacık Mahallesi’nde “Uyuşturucu Madde Etkisindeyken araç kullanmak, Silahla Tehdit ” suçundan aranan A.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yenipazar ilçesinde ise “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.