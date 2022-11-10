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Aydın’da jandarmadan kumar baskını

10.11.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki kumar oynandığı tespit edilen bir kıraathaneye jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 3 şahsa idari para cezası kesildi.

Aydın’da jandarmadan kumar baskını

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesinde Y.E. isimli şahsa ait kıraathanede M.Y. ve Y.A. isimli şahısların kıraathane içinde arka tarafta bulunan masaya para koydukları ve iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları görülmesi üzerine kıraathaneye baskın düzenlendi.

Şahısların jandarma personelini görmesi üzerine masa üzerinde bulunan paraları ve iskambil kağıtlarını ceplerine koymaya çalıştıkları tespit edilirken, olaya müdahale edildiği esnada masa üzerinde bulunan 2 bin 150 TL nakit para ve iskambil kağıtları muhafaza altına alındı. Baskında işyeri sahibi Y.E. isimli şahsa ’Kumar Oynanması için Yer Sağlama’ suçundan, M.Y., Y.A. isimli şahıslara ’Kumar Oynamak’ Kabahatler Kanunu’ndan toplamda 3 bin 638 TL idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
kumar

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