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Aydın’da kaçak tur denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 15.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının etkilerini en yoğun yaşayan turizm sektöründe salgınla mücadelede yeni dönemle ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Korona virüs salgınının etkilerini en yoğun yaşayan turizm sektöründe salgınla mücadelede yeni dönemle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Merkezi Kuşadası’nda bulunan Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) tarafından kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetim çalışması bu kez Aydın-Muğla karayolunda yapıldı. Aydın Rehberler Odası (ATRO), TUREB ve TÜRSAB BTK ekipleri tarafından Efeler ilçesi sınırları içerisindeki polis noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve izinsin turların önlenmesi hedefleniyor. ATRO’dan yapılan açıklamada hem salgına karşı önlemler hem de kaçak ve izinsiz turların önlenmesi için çevre illerdeki kurumlarda da işbirliğine devam edileceği belirtilerek, “ Aydın ili Efeler ilçesinde; Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATRO, TUREB ve TÜRSAB Aydın BTK işbirliği ile denetim gerçekleştirilmiştir “ denildi.

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