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Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

30.07.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Söke Kuşadası kara yolu Hisartepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Kaşif İsak'a, Umut S. yönetimindeki 09 AHD 831 plakalı açık kasa kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaşif İsak'ı görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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