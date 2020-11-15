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Aydın'da kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hayrunnisa yaşamını yitirdi

AYDIN HABERLERİ  | 15.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Aydın'da kanser tedavisi gören 4 yaşındaki Hayrunnisa yaşamını yitirdi

Aydın'da çocukluk çağı kanseri olarak bilinen nöroblastom hastalığı ile mücadele eden ve yardım kampanyalarıyla adını duyuran 4 yaşındaki Hayrunnisa Uzdu, yaşamını yitirdi.

Ata Mahallesinde oturan Nur Mukaddes (30) ve Yasin Uzdu (35) çiftinin iki çocuğundan biri olan Hayrunnisa Uzdu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayrunnisa Uzdu için Kemer Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde anne ve baba, güçlükle ayakta durabildi.

Geçen yıl nöroblastrom tanısı konan, kemoterapiye olumlu yanıt veren ancak hastalığın beyne nüksetmesiyle durumu yeniden ağırlaşan Hayrunnisa için ailesinin başlattığı yardım kampanyasına sanatçı Haluk Levent de destek vermişti.

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