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Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

25.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Güler (57), evinin önündeki bahçede komşusu M.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.

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