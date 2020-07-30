Aydın’da Kurban Bayramı hareketliliği

Aydın’ın Efeler ilçesinde çarşı ve pazarlarda Kurban Bayramı arifesinde hareketli anlar yaşanıyor.

Yüksek hava sıcaklığına aldırış etmeden bayram hazırlığı yapan vatandaşlar giyim mağazalarına yöneldi. Korona virüs salgına karşı alınan tedbirler kapsamında mağaza içine belli sayıda müşteri alabilen giyim mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Çarşıda devriye gezen polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Bayramların vazgeçilmezi şeker ve çikolatalara ilgi azalmadı

Tezgahlardaki çeşit çeşit bayram şekerlerinden satın alan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Korona virüs salgını dolayısıyla bayram ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan yetkililere rağmen eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen Aydınlılar şekerlere yoğun ilgi gösterdi. Korona virüsün satışlarını etkilemediğini kaydeden şeker ve kuruyemiş işletmecisi Hasan Bozkurt, "Esnaf olarak satışlardan memnunuz. Geçen Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen işlerimiz güzeldi. Bu bayram da çok şükür işlerimiz güzel" dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıda hareketliliğin başladığını kaydeden ayakkabıcı Abdullah Oraklı ise, "İşlerimizde çok şükür geçen seneye göre bir fark yok. Bayram öncesi hareketlenen işlerimiz arife günleri de daha da artıyor. Bayramlarda yüzümüz gülüyor" diye konuştu.

