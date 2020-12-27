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Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 15:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın kıyı kesimlerinde bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkiliolması bekleniyor.Meteoroloji 2.

Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın’ın kıyı kesimlerinde bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkiliolması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın Bugün (Pazar) gece saatlerine kadar Kıyı Ege’de (İzmir merkez ve batısı, Aydın merkez ve batısı, Çanakkale’nin güneybatı kıyıları, Balıkesir’in batı kıyıları) güney yönlerden kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir “denildi.

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