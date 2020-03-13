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Aydın’da Mayıs başına kadar tüm törenler iptal edildi

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 21:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Aydın’da yapılması planlanan törenler Mayıs ayı başına kadar iptal edildi.Aydın Valiliği’den yapılan açıklamada; "Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.0Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatları doğrultusunda Mayıs ayı başına kadar ilimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Aydın’da yapılması planlanan törenler Mayıs ayı başına kadar iptal edildi.
Aydın Valiliği’den yapılan açıklamada; "Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.
0Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatları doğrultusunda Mayıs ayı başına kadar ilimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenler iptal edilmiştir.
-İlimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları ile diğer etkinlikler iptal edilmiştir.
Valiliğimiz başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma toplantıları iptal edilmiştir.
Valiliğimiz bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetler iptal edilmiştir. 27 Mart’ta yapılması planlanan 3. Aydın Kitap Fuarı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

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Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
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