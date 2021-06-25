YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Aydın'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

25.06.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kayacık Mahallesi Akkoz Yaylası'ndaki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 ayrı konumda 6 farklı noktada yaptıkları incelemelerde ekili halde 2 bin 707 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K ve H.T, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Söke'de 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiSöke'de 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Aile Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.