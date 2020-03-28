Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İZMİR (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan (35) idaresindeki 09 TG 270 plakalı otomobil, Yusuf Bircan (24) yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil elektrik direğine, kamyonet ise bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.
Sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan, sıkıştıkları araçlardan ekipler tarafından çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.