Aydın'da otomobilden düşerek ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Söke ilçesindeki Atburgazı Mahallesi'nde bulunan babaevine getirilen C.S'nin naaşı, helallik alınmasının ardından Atburgazı Camisi'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazı sonrası çocuğun naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken çocuğun anne ve babası, cenazede gözyaşı döktü.

Kuşadası ilçesindeki İkiçeşmelik Mahallesi'nde dün A.S. idaresindeki 09 D 2738 plakalı otomobilin arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki kızı C.S. kapının açılması sonucu yola düşmüş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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