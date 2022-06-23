YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

23.06.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Söke-Kuşadası yolu Yenikent Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hamza Küybet (8), doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mert A'nın kullandığı 09 JC 986 plakalı otomobil, 12 Haziran'da Yenikent Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Küybet'e çarpmıştı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küybet, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, Aydın'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı:Kılıçdaroğlu, Aydın'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyaretiDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Beypazarı ziyareti
GÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldüGÜNCELLEME - Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Aydın Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.