YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

27.10.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki tarihi eser operasyonunda Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O.D. ve M.G'nin, tarihi eser satacağı bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelileri tarihi eseri satacağı kişilerle bir araya geldiği Geyre Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 12 sikke ile Osmanlı dönemine ait 132 sikke ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
Aydın'da eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındıAydın'da eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Roma

Aydın Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:22
Öğle
12:58
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.