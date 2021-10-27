Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki tarihi eser operasyonunda Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.O.D. ve M.G'nin, tarihi eser satacağı bilgisini aldı.
Ekipler, şüphelileri tarihi eseri satacağı kişilerle bir araya geldiği Geyre Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 12 sikke ile Osmanlı dönemine ait 132 sikke ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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