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Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağda mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarıldı

11.06.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diğer 4 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarıldı.

Yamaç Mahallesi'nde sağanak dolayısıyla 10 dağcı mahsur kaldı. Bölgenin coğrafi yapısının zor olması nedeniyle olay yerine Aydın Hava Filo Komutanlığına bağlı helikopter gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de bölgeye gelerek destek verdi.

Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirdi.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldı.

Kurtarılan dağcıların durumunun iyi olduğu, diğer 4 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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