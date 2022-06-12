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Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

12.06.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Yamaç Mahallesi'ndeki kanyonda mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarılırken 4'ü için karadan çalışma başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 kişi yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Dağcılar, tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kurtarılan dağcılardan Ercan Uygun, ekibin İzmir ve İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Hobi amaçlı Yamaç Kanyonu'na geldik. Hava durumunu internetten kontrol ettik. Yarım saatlik yağmur geçişi vardı. O saatlerde yemek molası veririz dedik. Molamızı da verdik. Yağmur durdu. Yürüyüşlerimize tekrar başladık. O arada bir sel felaketi geldi. İnanılmaz bir sel geldi, hala da devam ediyor. Selin uzun süre akması inanılmazdı. Böyle bir sel ilk defa görüyorum." diye konuştu.

Öte yandan, helikopterle kurtarma operasyonu, bazı dağcıların kasklarına taktığı kameralarca kaydedildi.

- Olay

Yamaç Mahallesi'nde sağanak nedeniyle dün 10 dağcı kanyonda mahsur kalmış, bölgenin coğrafi yapısının zor olması nedeniyle olay yerine Aydın Hava Filo Komutanlığına bağlı helikopter gönderilmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de bölgeye gelerek destek vermişti.

Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kalmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirmişti.

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