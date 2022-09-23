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Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23.09.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Akraba oldukları öğrenilen D.Ö. (15), Ertan Ö. (32) ile A.Ö. (64) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.Ö. silahla Ertan Ö. ile A.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ertan Ö, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. A.Ö'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

D.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

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Nazilli silah yaralı

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