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Aydın’da soba zehirlenmelerine karşı dikkat

29.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Aydın’da soba zehirlenmelerine karşı dikkat

Aydın’da bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Meteoroloji 2.

Aydın’da bu geceden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m) sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Su baskını, ani sel, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca, yarın sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla il genelinde fırtına (40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Aydın’da soba zehirlenmelerine karşı dikkat

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