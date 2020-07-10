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Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde havladığı gerekçesiyle sokak köpeğini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Büfe işleten Volkan A. (30), Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evinin önünde bir sokak köpeğinin havlaması üzerine bıçakla hayvana saldırdı.

Olay yerine koşan mahalle sakinleri, Volkan A'ya tepki gösterdi ve durumu polise bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar, bacağından yaralanan köpeği veterinere götürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Volkan A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, mahalle sakinleri de karakola giderek Volkan A'dan şikayetçi oldu.

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