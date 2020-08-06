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Aydın'da su kuyusu açarken göçük altında kalan kişi öldü

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 22:14 | Son Güncelleme

Aydın'da su kuyusu açarken göçük altında kalan kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kendisine ait bahçede su kuyusu açtığı sırada göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Güllü (58), Bozköy Mahallesi Sarıkaya mevkisindeki kendisine ait zeytin ve incir bahçesinde oğlu Mustafa Güllü ve kepçe operatörü ile su kuyusu açmaya çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan Güllü, oğlu ve kepçe operatörü tarafından çıkarıldıktan sonra Bozköy Mahallesi'ndeki ambulansla Germencik Devlet Hastanesine götürüldü.

Güllü, hastanede hayatını kaybetti.

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