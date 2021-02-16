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Aydın'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

16.02.2021 19:27 | Son Güncelleme:
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Aydın'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Fatih K. (44) ile Salih K. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Salih K, yanındaki ekmek bıçağıyla Fatih K'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Fatih K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Salih K. ise polis ekiplerince Arslanlı Mahallesi'nde yakalandı.

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