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Aydın'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 29.12.2020 17:16 | Son Güncelleme

Aydın'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde tekne motoru çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

İlçedeki bir sitenin parkından tekne motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin H.A. ve S.V. olduğunu tespit etti.

Takibe alınan 2 zanlı, durdurulan bir otomobilde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.A. ve S.V. tutuklandı.

Aynı araçta bulunan ve tekne motoru hırsızlığından aranan M.B.A. ile M.A. da Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

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