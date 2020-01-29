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Aydın'da tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 29.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Aydın'da tırla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Huzurevi mevkisinde, Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle, karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Anıl ve iki yolcuyu güçlükle çıkardı.

Otomobildekilerin dışında tır sürücüsü Selahattin Gerçek ve kaza anında hemzemin geçitte çalışan bir işçi de yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Otomobil TIR Yaralı

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