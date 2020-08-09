YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da trafik kazası: 1 polis memuru yaralı

Aydın’da trafik kazası: 1 polis memuru yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 09.08.2020 21:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.Kaza, Efeler ilçesi Yeni Dört Yol Kavşağı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Kaza, Efeler ilçesi Yeni Dört Yol Kavşağı’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisi F.A. idaresindeki motosiklet, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaydı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden F.A. motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaparak Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Muhtarlar yol çalışmasından memnun

Yeşilyurt Belediyespor’da hedef 2. lig

Yeşilyurt Belediyespor’da hedef 2. lig

Yeşilyurt Belediyesi’nden toplumsal dayanışmaya katkı

Yeşilyurt Belediyesi’nden toplumsal dayanışmaya katkı

Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Aydın Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:39
Sabah
06:12
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:16
Yatsı
21:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aydın’daki yangın kontrol altında

Aydın’daki yangın kontrol altında

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.