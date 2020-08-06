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Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 06.08.2020 20:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Efeler ADÜ varyantında 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aytepe mesire alanı yolu üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 09 ADN 223 plakalı aracın kadın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atmanın etkisiyle ters dönen aracında kalan kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan kurtararak Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün sağlık durumu hakkında bilgi alınamadı.

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

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İkindi
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Akşam
20:20
Yatsı
21:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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