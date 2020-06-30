Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Yılmazköy-Paşa Yaylası yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Aziz Y. yönetimindeki 09 AN 392 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak 5 metre yükseklikten yolun altındaki evin bahçesine uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aziz Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Mahattin K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

