Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kâr rekortmeni bile olmuş! 15.7 milyarlık fon çıkışı! Liste dikkat çekici

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un 11.1 milyar TL kazandığı konuşuluyordu. Dosyaya giren resmi hesap dökümleri ortaya çıktı.

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre; Sütşurup'un fondan toplam 15 milyar 793 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.

FAHİŞ KAZANÇ ŞOKE ETTİ

Melis Sütşurup'un borsadan kazandığı 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr elde ettiği iddia edildi. Sütşurup bu kazançla fon sıralamasında 2026 yılının kâr rekortmeni oldu.

BABASI DA LİSTEDE YER ALDI

Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'tu. Baba Sütşurup, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile 6'ncı sırada yer aldı.

Mustafa Sandal, milyonluk fon soruşturmasında eşi için "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek tepki çekmişti.