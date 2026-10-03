MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kâr rekortmeni bile olmuş! 15.7 milyarlık fon çıkışı! Liste dikkat çekici

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve tüm Türkiye'yi sarsan dev sermaye piyasası fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıkmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un dudak uçuklatan milyarlık fon çıkışı, finans dünyasında adeta deprem etkisi yarattı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kâr rekortmeni bile olmuş! 15.7 milyarlık fon çıkışı! Liste dikkat çekici
Öznur Yaslı İkier

Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un 11.1 milyar TL kazandığı konuşuluyordu. Dosyaya giren resmi hesap dökümleri ortaya çıktı.

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre; Sütşurup'un fondan toplam 15 milyar 793 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.

FAHİŞ KAZANÇ ŞOKE ETTİ
Melis Sütşurup'un borsadan kazandığı 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırarak kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr elde ettiği iddia edildi. Sütşurup bu kazançla fon sıralamasında 2026 yılının kâr rekortmeni oldu.

Mustafa Sandal ın eşi Melis Sütşurup kâr rekortmeni bile olmuş! 15.7 milyarlık fon çıkışı! Liste dikkat çekici 1

BABASI DA LİSTEDE YER ALDI
Listede dikkat çeken bir diğer isim ise Sütşurup'un babası Cihan Sütşurup'tu. Baba Sütşurup, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ile 6'ncı sırada yer aldı.

Mustafa Sandal, milyonluk fon soruşturmasında eşi için "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" diyerek tepki çekmişti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev hapsi kararı verilmişti: Ünlü ismin test sonucu pozitif çıktıEv hapsi kararı verilmişti: Ünlü ismin test sonucu pozitif çıktı
Yeni bölüm öncesi gündem oldu! ''İşte böyle şeyler yazın'' Yeni bölüm öncesi gündem oldu! ''İşte böyle şeyler yazın''

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal Melis Sütşurup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar

Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar

Sivas'ta 'fiberglas' faciası! İkinci polisten de acı haber

Sivas'ta 'fiberglas' faciası! İkinci polisten de acı haber

Bir skandal daha: 'Torpil listesi' ortaya çıktı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada

Bir skandal daha: 'Torpil listesi' ortaya çıktı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Yeşil pasaportta kapsam genişliyor! 3 meslek grubu daha gündemde

Yeşil pasaportta kapsam genişliyor! 3 meslek grubu daha gündemde

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.