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Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07.03.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Semih Akgün Gök'ün kullandığı 09 FE 807 hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yolcu Yıldırım idaresindeki 09 JE 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile İbrahim Aydoğmuş, Güneş Yılmaz ile Ayşegül Yıldırım yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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