Aydın’da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Himmet Erdoğan'ın (61) kullandığı 09 TC 390 plakalı traktör, Çarıklar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Erdoğan kaza yerinde yaşamını yitirdi, traktörde bulunan Metin Koç yaralandı.

Traktördeki Hürme Erdoğan ve Feridun Kaya ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralanan Koç, sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz