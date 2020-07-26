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Aydın'da üvey babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 26.07.2020 04:27 | Son Güncelleme

Aydın'da üvey babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üvey babasını bıçaklayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Fatih A. (39) Camiatik Mahallesi'ndeki evinde üvey oğlu İlker D. (22) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Fatih A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İlker D'yi gözaltına aldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Fatih A. da dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

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