Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, ifadelerinde uyuşturucu maddeyi aynı mahalledeki G.T'den aldıklarını söylemeleri üzerine zanlı, adresinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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