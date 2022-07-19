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Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

19.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, ifadelerinde uyuşturucu maddeyi aynı mahalledeki G.T'den aldıklarını söylemeleri üzerine zanlı, adresinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

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Gözaltı narkotik torbacı

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Aydın ECZANELER
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