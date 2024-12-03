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  4. Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

AA AA
03.12.2024 09:27
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Yeni Mahalle devlet kara yolu üzerinde 4 katlı binanın altındaki veteriner kliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Apartmana yayılan dumandan etkilendiği için Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarılan klinikteki hayvanlara, yardıma gelen veterinerler tarafından müdahale edildi.

Yangın sonucu klinik kullanılamaz hale geldi.

Yangın haberinin ardından olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, ekiplerden bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:
yangın Nazilli İtfaiye

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